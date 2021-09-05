إطلاق نار كثيف وسط العاصمة الغينية.. الجيش ينتشر وإغلاق طريق القصر الرئاسي ومقرات الوزارات

أفادت وكالة "رويترز" بأن وسط العاصمة الغينية كوناري تشهد انتشارا للجيش، بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنه تم إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم معظم الوزارات والقصر الرئاسي وتمركز العديد من الجنود المدججين بالسلاح حول القصر.

هذا ولم يتضح بعد سبب إطلاق النار وانتشار الجيش وسط العاصمة.

المصدر: رويترز