"طالبان" تأمر بحبس المسؤولين عن إطلاق النار في الهواء وتجريدهم من السلاح

على خلفية سقوط قتلى في العاصمة الأفغانية كابل مؤخرا، اتخذت حركة "طالبان" إجراءات جديدة لتفادي إطلاق عناصرها عيارات نارية في الهواء خلال احتفالات.

وذكرت "طالبان" في بيان اليوم الأحد أنها أصدرت توجيهات إلى كل المسؤولين العسكريين وقادة الوحدات العسكرية والمسؤولين المعنيين في العاصمة كابل والولايات الأخرى بإلقاء القبض فورا كل من أطلق عيارات نارية في الهواء، أينما ومتى كان ذلك، وتجريده من السلاح، بالإضافة إلى إخراج المتورطين في هذه القضايا من المدن.

په کابل او نورو ښارونو کې د هوايي ډزو په اړه د مشرتابه هدایات: https://t.co/0YP3fsFX2jpic.twitter.com/RN83FhYcdJ — (الحنفــــي وردك) Alhanafi (@Alhanafi_1) September 5, 2021

وأشارت الحركة إلى أن الشرطة وأجهزة المخابرات تلقت تعليمات باتخاذ "إجراءات فورية وحازمة لتحديد هؤلاء الناس وملاحقتهم".

ويأتي ذلك على خلفية ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق عناصر لـ"طالبان" النار في الهواء في كابل احتفالا بتقارير عن سقوط ولاية بنجشير في قبضة الحركة في وقت سابق من الأسبوع الجاي.

وأودت تلك الأحداث في كابل، حسب بعض التقارير، بأرواح ما يصل إلى 70 شخصا.

المصدر: RT