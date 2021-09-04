تركيا ترصد 20033 إصابة و278 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التركية، السبت، 20033 إصابة و278 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأعلنت الوزارة ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20033، مقابل 22857 الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6.478 مليون حالة.

وذكرت أنها رصدت 278 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقابل 276 الجمعة، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا إلى 57837 شخصا.

كما أعلنت وزارة الصحة التركية شفاء 19464 مريضا لتصل حصيلة المتعافين إلى 5.906 مليون شخص.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: RT