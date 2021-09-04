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"طالبان" تفرق مظاهرة نسائية بالقوة في العاصمة الأفغانية كابل

أخبار العالم

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قال مراسلنا إن مواجهات نشبت صباح اليوم بين عناصر طالبان ونساء خرجن احتجاجا ضد "طالبان" ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح طفيفة.

وأكدت إحدى المشاركات في المظاهرة لـRT أن عناصر "طالبان" أطلقوا الرصاص في الهواء واستخدموا الغاز المسيل للدموع ضدهن.

المصدر: RT

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