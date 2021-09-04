 
مباشر

"آمن للأصدقاء وغير آمن للأعداء"..استعراض بحري للحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج (صور)

أخبار العالم

Reuters Fars News
سفينة حربية إيرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7lj

بمناسبة "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار"، استعرض الحرس الثوري الإيراني قوته بنحو 150 من السفن والزوارق السريعة التابعة له في مياه الخليج، قبالة سواحل ميناء بوشهر.

إقرأ المزيد
الحرس الثوري الإيراني يقضي على خلية إرهابية على الحدود مع العراق
الحرس الثوري الإيراني يقضي على خلية إرهابية على الحدود مع العراق

وأشار قائد المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري لوكالة "تسنيم"، سردار رمضان زراحي، إلى "مشاركة أكثر من 150 سفينة في العرض البحري، بينها 30 زورقا سريعا و120 زورقا خفيفا، وعدد من سفن التعبئة البحرية".

tasnimnews

وقال زراحي: "بحرية الحرس الثوري الآن في ذروة الاستعداد الدفاعي لتنفيذ المهام"، معتبرا أن "الخليج آمن للأصدقاء وغير آمن للأعداء".

tasnimnews
tasnimnews

كما شدد على أن "بحرية الحرس الثوري الإيراني، التي تراقب تحركات الأعداء وتحركاتهم العائمة في الخليج العربي ليلا ونهارا، ستتعامل مع الأعداء بصرامة وبقوة عالية، إذا أخطأوا في الحساب".

tasnimnews

tasnimnews

المصدر: "تسنيم"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا