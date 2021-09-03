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بينيت يعلن تشكيل فريق مشترك مع واشنطن للتعامل مع إيران

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بينيت يعلن تشكيل فريق مشترك مع واشنطن للتعامل مع إيران
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
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قال رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت خلال لقائه مع منظمات يهودية في الولايات المتحدة، إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشكيل فريق مشترك للتعامل مع الملف الإيراني.

وأوضح أن الفريق سيرأسه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولتا، إلى جانب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان.

وأبلغ بينيت المنظمات اليهودية بأنه لا ينوي شن حملة علنية ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف: "نحن نعارض الاتفاق النووي، لكنني أفهم موقف الولايات المتحدة من هذه القضية... بدلا من القتال طوال اليوم من أجل الاتفاق النووي، نرى أنه مجرد جزء واحد من استراتيجية أكبر بكثير. استراتيجيتنا ليست فقط حول ما إذا كانت هناك عودة للاتفاق النووي أم لا".

المصدر: RT

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