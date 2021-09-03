بايدن يأمر بدراسة رفع السرية عن بعض الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر

أوعز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإدارته بدراسة إمكانية رفع السرية عن بعض وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال بايدن، في نص أمر أصدره مساء الجمعة: "عندما ترشحت للرئاسة تحملت التزاما بضمان الشفافية في ما يخص رفع السرية عن الوثائق الخاصة بـالهجمات الإرهابية على أمريكا يوم 11 سبتمبر 2001".

وأضاف: "يجب الآن رفع السرية عن المعلومات التي تم جمعها وادخارها في إطار التحقيق الذي أجرته حكومة الولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية يوم 11 سبتمبر، باستثناء الحالات التي تتميز بأكبر أسباب تؤكد ضرورة العكس".

ووجه بايدن في الأمر وزارة العدل بمراجعة الوثائق التي تم تحديدها في النص ورفع تقرير حول قرارها إليه في غضون 6 أشهر.

وتمثل هجمات 11 سبتمبر عام 2001، أكبر عملية إرهابية ضربت الولايات المتحدة على مدى تاريخها، ونفذت على يد مجموعة من عناصر تنظيم "القاعدة"، اختطفت عدة طائرات ركاب ووجهتها إلى برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك الأمريكية ومقر البنتاغون، ما أودى بحياة أكثر من 3000 شخص.

وعلى خلفية هذه الأحداث، أثير في الولايات المتحدة جدل كبير حول المعلومات التي امتلكتها سلطات البلاد بشأن الهجمات المحتملة وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات كافية لمنع تنفيذ مثل هذه العملية.

المصدر: وكالات