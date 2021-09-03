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أنباء عن إرسال تركيا طائرتين عسكريتين إلى كابل

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أنباء عن إرسال تركيا طائرتين عسكريتين إلى كابل
Reuters Fabian Bimmer
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أكدت مواقع خاصة بتتبع حركة الملاحة الجوية أن طائرتي نقل عسكريتين تركيتين دخلتا أجواء أفغانستان.

وحسب بيانات موقع Flightradar، أقلعت الطائرتان من طراز "إيرباص إيه 400 إم" من قاعدة قيصري الجوية في تركيا واحدة تلوى أخرى بفارق 40 دقيقة ودخلتا حتى الآن أجواء أفغانستان.

ولم يتم تحديد وجهة الطائرتين، لكن من المرجح أنهما تتوجهان إلى مطار حامد كرزاي الدولي.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان عن هبوط أول طائرة إماراتية في كابل اليوم.

وكانت طائرتان قطريتان قد هبطتا في اليومين الأخيرين في كابل وسط الاستعدادات، بمشاركة خبراء من قطر وتركيا، لإعادة تشغيل المطار، بعد أيام من انسحاب آخر القوات الأمريكية منه.

المصدر: RT + إنترفاكس

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