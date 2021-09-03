توقعات بإعلان محتمل للحكومة الأفغانية اليوم برئاسة برادر وسط أنباء عن خلاف مع الجناح المسلح لطالبان

تضاربت المعلومات حول إعلان محتمل للحكومة الافغانية اليوم برئاسة الملا برادر، وذلك وسط أنباء عن خلافات مع شبكة حقاني الذراع العسكري الأبرز في حركة طالبان.

وأفاد مراسل "RT" بأن هناك معلومات متضاربة حول موعد إعلان "طالبان" عن تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن معلومات تشير إلى احتمال الإعلان عنها اليوم الجمعة، فيما تحدثت تقارير أخرى عن احتمالية تأجيل ذلك بسبب خلافات داخل الحركة.

وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر في حركة "طالبان" بأن الملا عبد الغني برادر سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.

وقالت الوكالة إن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن الملا برادر هو رئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان" حاليا.

وقد عاد الملا برادر من منفاه في العاصمة القطرية الدوحة إلى كابل بعد أن سيطرت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية وعدة مدن أخرى في 15 أغسطس الماضي.

وكان برادر أحد المؤسسين لحركة "طالبان" إلى جانب صهره الزعيم الروحي للحركة الملا عمر، الذي توفي عام 2013.

المصدر: RT + رويترز