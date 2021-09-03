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استطلاع: شعبية بايدن انخفضت خلال الشهر الماضي

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استطلاع: شعبية بايدن انخفضت خلال الشهر الماضي
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انخفضت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن بين الأمريكيين خلال الشهر الماضي بـ6 نقاط مئوية إلى43٪ وفقا لاستطلاع أجراه معهد ماريست بدعم من إذاعة NPR وبرنامج PB" NewsHour"التلفزيوني.

وبحسب الاستطلاع، ارتفع عدد غير الراضين عن عمل الرئيس بايدن بنسبة أكبر  51٪ مقارنة بـ 44٪ في الشهر السابق.

وعكست بيانات المسح، أراء المستجيبين الذين تمت استطلاع آرائهم حول الأحداث في أفغانستان، والتي تتعلق بأسئلة بحثية إضافية، وعلى وجه الخصوص، طُلب من المستجيبين تسمية الرئيس الذي يتحمل في رأيهم المسؤولية الرئيسية عن فشل السياسة الأمريكية في أفغانستان.

وبناء عليه حصل جورج دبليو بوش على أكبر عدد من الأصوات - 36٪ ، واحتل بايدن المرتبة الثانية بنسبة 21٪ ، وباراك أوباما - ثالثا (15٪)، ودونالد ترامب 12٪ من الأصوات.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 26 إلى 31 أغسطس، وشمل 1241 من البالغين الأمريكيين ، بهامش إحصائي للخطأ قدره 3.8 نقطة مئوية.

المصدر: نوفوستي

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