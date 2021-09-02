"طالبان": الصين أبلغتنا بالإبقاء على سفارتها في كابل

قال المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية محمد سهيل شاهين إن نائب وزير الخارجية الصيني وو جيانغاو أبلغ الحركة بالإبقاء على سفارة بلاده في العاصمة كابل.

وكتب شاهين في تغريدة: "أجرى عبد السلام حنفي (نائب رئيس المكتب السياسي للحركة) محادثة هاتفية مع وو جيانغاو، نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وناقش الجانبان الوضع الحالي للبلاد والعلاقات المستقبلية".

وأضاف شاهين أن "نائب وزير الخارجية الصيني أشار إلى أن بلاده ستبقي على سفارتها في كابل، وأضاف أن علاقاتنا ستتعزز مقارنة بالماضي، حيث يمكن لأفغانستان أن تلعب دورا هاما في الأمن والتنمية في المنطقة، كما ستزيد الصين أيضا من مساعداتها الإنسانية، خاصة لعلاج كوفيد -19".

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Abdul Salam Hanafi, Deputy Director, PO held a phone conversation with Wu Jianghao, Deputy Foreign Minister of the People’s Republic of China. Both sides discussed the ongoing situation of the country and future relations. The Chinese Deputy Foreign Minister said that — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) September 2, 2021

المصدر: RT