 
مباشر

"طالبان": الصين أبلغتنا بالإبقاء على سفارتها في كابل

أخبار العالم

Reuters ANI
المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية محمد سهيل شاهين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r79w

قال المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية محمد سهيل شاهين إن نائب وزير الخارجية الصيني وو جيانغاو أبلغ الحركة بالإبقاء على سفارة بلاده في العاصمة كابل.

وكتب شاهين في تغريدة: "أجرى عبد السلام حنفي (نائب رئيس المكتب السياسي للحركة) محادثة هاتفية مع وو جيانغاو، نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وناقش الجانبان الوضع الحالي للبلاد والعلاقات المستقبلية".

وأضاف شاهين أن "نائب وزير الخارجية الصيني أشار إلى أن بلاده ستبقي على سفارتها في كابل، وأضاف أن علاقاتنا ستتعزز مقارنة بالماضي، حيث يمكن لأفغانستان أن تلعب دورا هاما في الأمن والتنمية في المنطقة، كما ستزيد الصين أيضا من مساعداتها الإنسانية، خاصة لعلاج كوفيد -19".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا