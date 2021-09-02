 
مباشر

الولايات المتحدة تسمح بالتعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان

أخبار العالم

الولايات المتحدة تسمح بالتعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان
Reuters Brian Snyder
وزارة الخزانة الأمريكية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r78i

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، السماح بتنفيذ التحويلات المالية الشخصية إلى أفغانستان التي استولت على سلطتها مؤخرا حركة "طالبان" المتشددة.

إقرأ المزيد
"المركزي الأفغاني" يطلب من الولايات المتحدة الإفراج عن احتياطيات الحكومة الأفغانية المجمدة

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الخزانة أنها أبلغت المؤسسات المالية بأنه يمكنها التعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان.

وتعتمد أفغانستان اعتمادا كبيرا على التحويلات المالية مثل تحويلات المهاجرين والعمالة في الخارج، إذ تشكل تلك التحويلات نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوقفت "ويسترن يونيون"، كبرى شركات تحويل الأموال في العالم، و"مونيغرام" تلك الخدمات بعد أن سيطرت "طالبان" على السلطة في كابل يوم 15 أغسطس، مما علق تدفقا لأموال لكثير من الأسر التي تعتمد عليها في حياتها اليومية.

المصدر: "رويترز"

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا