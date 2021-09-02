امرأة تهدد بتفجير نفسها داخل مصرف في إسرائيل
Reuters Ronen Zvulun
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على امرأة هددت بتفجير نفسها داخل مصرف في مدينة حيفا.
وأكدت الشرطة اليوم الخميس، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنها تستجوب حاليا المرأة البالغة من العمر 31 عاما التي حاولت سرقة ذلك المصرف وزعمت خلال العملية أنها ترتدي حزاما ناسفا مهددة بتفجير نفسها.
وأشارت الشرطة إلى أن المرأة ربما من موظفي المصرف، مضيفة أن خبراء الألغام وصلوا إلى موقع الحادث للتأكد مما إذا كان بحوزة الموقوفة متفجرات.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
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