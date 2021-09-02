نشطاء يتداولون رسالة تهنئة من "القاعدة" "لطالبان" بـ"النصر العظيم" في أفغانستان

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تهنئة يعتقد أن تنظيم "القاعدة" بعث بها إلى حركة "طالبان" في أعقاب انسحاب آخر القوات الأمريكية من مطار كابل.

وصفت هذه الرسالة انسحاب قوات الناتو من كابل التي سيطرت عليها "طالبان" بأنه "نصر تاريخي كتبه الله عز وجل على أيدي الأمة الأفغانية المجاهدة الصابرة"، مشددة على أن هذه الأمة كانت "قلعة الإسلام الحصينة".

وباركت "القاعدة" قادة "طالبان" وزعيمها الملا هبة الله آخوند زاده شخصيا، مهنئة إياهم بـ"نصرهم العظيم على التحالف الصليبي".

وتنص الرسالة على أن انتصار "طالبان" في أفغانستان "يفسح الطريق أمام الشعوب المسلمة كي تتحرر من حكم الطواغيت"، وخاصة في الأراضي الفلسطينية والصومال واليمن و"مغرب الإسلام" وإقليم كشمير، المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وحثت "القاعدة" الشعب الأفغاني على "الالتفاف حول قيادته المباركة في الإمارة الإسلامية التي أثبتت صدقها وحرصها على مصالح الشعب ودينه ودمائه وأمواله".

المصدر: RT