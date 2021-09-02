الكرملين: نعارض سعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو كانت قد أكدت أكثر من مرة معارضتها للسعي الأوكراني للانضمام إلى حلف الناتو وجاهزية واشنطن للترحيب بهذه الرغبة الأوكرانية.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية: "طبعا أننا لفتنا الانتباه إلى موضوع تطلعات أوكرانيا الأوروبية الأطلسية، التي قد أعلنتها كييف، أي رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف الناتو والاستعداد الممكن للترحيب بهذه الرغبة من جانب الولايات المتحدة".

وأضاف: "كان الرئيس الروسي قد أعلن أكثر من مرة عن موقفنا الواضح والمتتابع للغاية من موضوع مواصلة اقتراب البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي من حدودنا، ومفاده أن ذلك لا يعجبنا بشكل كامل".

المصدر: نوفوستي