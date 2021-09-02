سيناتور أمريكي: أنتظر مشاهدة رحيل آخر جندي تركي عن قبرص

انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز تركيا، وقال إن قيادتها الحالية "غير ملتزمة بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون".

كما أعرب عن رغبته بـ"رؤية آخر جندي تركي يغادر" جزيرة قبرص.

وأعلنت السفارة الأمريكية في اليونان أن مينينديز وهو سناتور ديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي وصل إلى أثينا الجمعة 27 أغسطس لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاستقلال اليونان عن الإمبراطورية العثمانية قبل أن ينتقل إلى قبرص اليونانية الاثنين.

وقال مينينديز في تصريحات مقتضبة عقب اجتماعه مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس: "كلنا نطمح أن تكون تركيا جسرا بين الشرق والغرب، وحليفا قويا لشمال الأطلسي، بحكومة علمانية ملتزمة بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون".

وأضاف: "لسوء الحظ في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس هذا هو الواقع، لذلك يجب علينا التعامل مع الواقع القائم".

وتابع: "نحن نؤمن بسياق القانون الدولي، لذلك نعتقد أنه يجب مراعاة حقوق كل دولة ومناطقها الاقتصادية الخالصة.. ونعتقد أنه عندما يكون هناك نزاع وقضايا خلافية، فيجب حلها في ظل حكم القانون وفي المنتديات المناسبة وليس بالقوة".

بعد لقائه مع ديندياس، التقى مينينديز بالرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو التي منحته وسام الصليب الأكبر.

ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن تحسين إرتوغرولو أوغلو وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية انتقاده لتصريحات مينينديز بشأن الوجود العسكري التركي وحل الدولتين.

وقال "ندين بشدة بيان السناتور الأمريكي بشأن هدفه رؤية آخر جندي تركي يغادر الجزيرة".

وأضاف أوغلو أن دعم مينينديز لليونان وقبرص هو "لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية تضر بعلاقات تركيا والولايات المتحدة وتقوض الجهود المبذولة لاستعادة الثقة والاستقرار في الجزيرة والمنطقة".

المصدر: وكالات