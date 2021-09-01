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هزة أرضية بقوة 5.6 درجة تضرب سواحل تشيلي

أخبار العالم

هزة أرضية بقوة 5.6 درجة تضرب سواحل تشيلي
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مساء الأربعاء تسجيل هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل تشيلي.

وحدد مركز الهزة على بعد 94.5 كم من مدينة كوبيابو، وعمق 16.1 كم.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، سجل علماء الزلازل هزة قوتها 4.9 درجة في جنوب غرب تايوان.

المصدر: RT

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