الولايات المتحدة أهدرت أكثر من 15 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أهدرت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 15.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منذ الأول من مارس 2021.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية الأربعاء استنادا إلى بيانات عامة بأن الرقم أعلى بكثير مما كان يعتقد لأنه يعتمد على البيانات التي قدمتها الصيدليات والولايات إلى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وقالت "إن بي سي نيوز" إن الأرقام لا تشمل 7 ولايات أمريكية فضلا عن وكالات فدرالية أساسية.

وأضافت أن الجرعات المتلفة تشمل قوارير متشققة وأخطاء في تمييع اللقاحات وأعطالا في ثلاجات التخزين.

وتأتي هذه الأخبار فيما تكافح البلدان الأقل نموا لتلقيح سكانها بسبب قلة الإمدادات من اللقاحات، حيث لم تلقح قارة إفريقيا سوى 2.8% من سكانها فقط بشكل كامل، وفقا للبيانات العامة التي جمعها موقع "أور وورلد إن داتا" المتخصص.

المصدر: "إن بي سي نيوز" + وكالات