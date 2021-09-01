تركيا.. قرارات جديدة لمدينة أنقرة بخصوص اللاجئين السوريين

اتخذت وزارة الداخلية التركية يوم الأربعاء حزمة قرارات جديدة بشأن اللاجئين وتدفقهم عبر الحدود إلى تركيا.

وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للتقييمات التي تم إجراؤها بمشاركة مكتب محافظ أنقرة وإدارة الهجرة، ووحدات الدرك والشرطة، بتنسيق من وزارتنا المرخصة والمسؤولة عن تنظيم تصاريح الإقامة والحماية الدولية وأعمال الحماية المؤقتة وإجراءات الأجانب في بلدنا تم اتخاذ القرارات التالية:

1. اعتبارا من 2 سبتمبر 2021 ستم إغلاق الحدود الإقليمية لأنقرة لتسجيل الحماية المؤقتة.

2. سيتم تحديد هوية السوريين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة والمسجلين في مقاطعات أخرى من بلدنا والمقيمين بالفعل في أنقرة وإعادتهم إلى المقاطعات التي تم تسجيلهم فيها، وستكون إجراءات إقامتهم في المقاطعات التي تم تسجيلهم فيها متبوعا بالتزام الإخطار.

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3 - تحديد المباني المهجورة والأجانب المقيمين في هذه المباني والتي تعد مصدر حوادث الهجرة والمخدرات والنظام العام في أنقرة، واستكمال إجراءات الهدم والإخلاء وإرسال هؤلاء الأجانب إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها.

4. مواصلة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين ليس لديهم أي وضع حماية أو تصريح إقامة من قبل وحدات إنفاذ القانون ووضعهم رهن الاحتجاز الإداري في مراكز الترحيل من أجل تنفيذ إجراءات العودة.

كما أكدت الداخلية أنه سيتم تطبيق جميع أنواع العقوبات على الفور في إطار التشريعات اللازمة فيما يتعلق بأماكن العمل التابعة للأجانب الذين ليس لديهم لوحة ضريبية.

Ankara ili özelinde Bakanlığımızca alınan kararlar hakkında duyuru

⬇️⬇️⬇️https://t.co/SpOKiIQ5Bkpic.twitter.com/NsNN0t57wT — Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (@Gocidaresi) September 1, 2021

المصدر: وسائل إعلام تركية