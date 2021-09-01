 
مباشر

وزير الخارجية البريطاني يخضع لمساءلة برلمانية حول أفغانستان

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني يخضع لمساءلة برلمانية حول أفغانستان
Reuters
وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6w7

خضع وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، اليوم الأربعاء، لجلسة مساءلة برلمانية حول أفغانستان وأداء الحكومة البريطانية. كما أعلن أنه سيتوجه بعد الجلسة إلى كابل.

وقال راب خلال الجلسة إن "تقرير المخابرات رجح عدم سقوط كابل هذا العام"، مدافعا عن انسحاب بريطانيا من أفغانستان بعد أن سيطرة "طالبان" على البلاد بسرعة كبيرة.

وبين راب أن "التقييم المركزي الذي كنا نعمل على أساسه، هو أنه بعد انسحاب القوات في نهاية أغسطس، فسنشهد تدهورا مطردا ولكن لم يكن من المرجح أن تسقط كابل هذا العام".

وأكد أن "هذا لا يعني أننا لم نضع خطة طوارئ أو البحث بمقترحات أخرى"، مضيفا: "وللتوضيح فقط، هذا الأمر تمت مشاركته على نطاق واسع بين حلفاء الناتو".

المصدر: RT + "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا