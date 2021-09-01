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لوكاشينكو: ننتظر أسلحة من روسيا بما فيها "إس-400"

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لوكاشينكو: ننتظر أسلحة من روسيا بما فيها
Sputnik
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قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا ستزود بلاده قريبا بعشرات الطائرات والمروحيات ووسائل الدفاع الجوي، بما في ذلك على الأغلب منظومات "إس-400" الصاروخية.

وأضاف لوكاشينكو: "في القريب العاجل- لقد وقعت على أمر أول أمس – ستقوم روسيا بتزويدنا بعشرات الطائرات وعشرات المروحيات، والأهم من كل ذلك، ستزودنا بوسائط الدفاع الجوي. وقد يتضمن ذلك حتى منظومات إس-400".

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وأشار لوكاشينكو، إلى أنه إذا تبين خلال المناورات الاستراتيجية المشتركة "الغرب -2021"، أن بيلاروس بحاجة إلى المزيد من الأسلحة، فسيتم شراؤها أيضا من روسيا.

المصدر: نوفوستي

 

 

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