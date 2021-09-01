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بوتين يهنئ رئيس أوزبكستان بعيد الاستقلال

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بوتين يهنئ رئيس أوزبكستان بعيد الاستقلال
Sputnik
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قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين، هنأ نظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، بعيد استقلال أوزبكستان.

وأكد الرئيس بوتين، في تهنئته، أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع أوزبكستان.

وأضاف الرئيس بوتين: "تتقدم دولتكم بثقة على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتمتع بمكانة تستحقها على الساحة العالمية، وتلعب الدور البناء في الشؤون الإقليمية والدولية".

وشدد الرئيس الروسي، على أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين الدولتين، وتسعى لزيادة التعاون المثمر مع أوزبكستان.

وأضاف بوتين في تهنئته: "وهذا يلبي بشكل كامل مصالح الشعبين الصديقين في روسيا وأوزبكستان، ويتماشى مع ضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى".

في 1 سبتمبر من عام 2021، تحتفل أوزبكستان بالذكرى الثلاثين لاستقلال البلاد.

المصدر: نوفوستي

 

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