سفير أفغاني يتحدث عن المقاومة ضد طالبان

قال السفير الأفغاني لدى طاجيكستان محمد زهير أغبار، اليوم الأربعاء، إن المقاومة المندلعة في إقليم بنجشير الجبلي الأفغاني، ضد نظام طالبان، قد تمتد إلى مناطق أخرى من البلاد.

وأضاف السفير، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "أنا واثق من أن المقاومة من هذه الولاية ستمتد إلى مناطق أخرى في أفغانستان. في بنجشير يكافح مقاتلون وطنيون حقيقيون، وهم الذين قاتلوا إلى جانب أحمد شاه مسعود. وهاهم الآن يدعمون ابنه أحمد مسعود، وبدون شك سيقاومون حتى النهاية".

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ودعا السفير، طالبان "لدراسة والاستفادة من تجربة الجنرالات السوفيت الذين قاتلوا في بنجشير في الثمانينيات من القرن الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة على تلك المنطقة". وتابع السفير القول: "قبل 25 عاما سيطرت طالبان على كل البلاد، باستثناء ولاية بنجشير".

المصدر: نوفوستي