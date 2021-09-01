سفير أفغاني يكشف تفاصيل فرار غني من البلاد

قال السفير الأفغاني لدى طاجيكستان محمد زهير أغبار، اليوم الأربعاء، إن الرئيس أشرف غني دعا في يوم فراره من البلاد، إلى عقد اجتماع مع أعضاء الحكومة.

وذكر السفير، أن غني غادر مطار كابول على متن طائرة، بينما كان الوزراء والمسؤولون ينتظرونه في الاجتماع. وأشار إلى أنه لم يكن أحد من نواب الرئيس على علم بعزمه على الفرار من البلاد.

وأضاف السفير: "أشرف غني ليس فقط هرب من أفغانستان، تاركا أنصاره تحت رحمة القدر، بل قام خلال ذلك بسرقة الأموال من ميزانية الدولة ونهب الشعب".

وأكد السفير، أنه "وفقا لوزير الدفاع في حكومة غني (تحدثت معه شخصيا قبل الفرار)، اتصل مستشار رئيس الدولة بوزارة الدفاع وقال إن غني سيعقد اجتماعا في الساعة الرابعة عصرا، فتم تجهيز كل ما يلزم لذلك بانتظار قدوم الرئيس، لكن في ذلك الوقت بالذات أقلعت ثلاث طائرات من مطار كابول على متنها غني وأقاربه".

إقرأ المزيد

من جانبه، أكد غني في يوم 15 أغسطس، تواجده في دولة الإمارات، التي أكدت استضافته لأسباب إنسانية.

وزعم بأنه غادر أفغانستان لمنع إراقة الدماء، وفقط بعد أن إبلغه حراسه بحدوث "انقلاب". ونفى أشرف غني، كل ما ذكر عن خروجه بأموال من البلاد. وقال: "خرجت بثيابي وأحذيتي وعمامتي. لقد جئت إلى البلد المستضيف بيدين خاويتين".

وأعاد غني إلى الأذهان، أن طالبان سيطرت على البلاد خلال 10 أيام رغم كل التدريب والتجهيز الذي حصل عليه الجيش من الناتو.

المصدر: سبوتنيك