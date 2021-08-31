بايدن: عمليات الإجلاء من أفغانستان نجاح استثنائي للولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة مساء يوم الثلاثاء، إن عمليات الإجلاء من أفغانستان نجاح استثنائي للولايات المتحدة.

وأضاف بايدن أنه لا يعتقد أن عمليات الإخلاء من أفغانستان قد تتم بطريقة أكثر ترتيبا من تلك التي تمت بها، مبينا أنها اكتملت رغم الكخاطر والصعوبات العديدة.

وصرح خلال خطاب حول انسحاب قوات بلاده من أفغانستان بعد حرب فاشلة استمرت 20 عاما تعهد بإنهائها، بأنه يعتقد أن ما بين 100 إلى 200 أمريكي ما زالوا في أفغانستان.

وأشار في كلمته إلى أن 90 في المائة من الأمريكيين في أفغانستان الذين أرادوا المغادرة كانوا قادرين على ذلك.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة لديها القدرة على التأكد من وفاء طالبان بالتزاماتها لضمان سلامة مرور الأمريكيين.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان في 31 أغسطس كان مصمما لإنقاذ الأرواح الأمريكيين، مؤكدا أنه لم يكن موعدا تعسفيا.

وأوضح بايدن أن الاختيار في أفغانستان كان إما المغادرة أو التصعيد.

وأفاد في خطابه بأن واشنطن ستواصل العمل لمساعدة المزيد من الأشخاص المعرضين للخطر على مغادرة أفغانستان.

المصدر: وكالات