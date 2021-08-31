CNN: الجيش الأمريكي أجرى ترتيبات سرية مع "طالبان" لضمان وصول الأمريكيين لمطار كابل

نقلت شبكة CNN عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن الجيش الأمريكي تفاوض على ترتيبات سرية مع حركة "طالبان"لمرافقة أفراد من الحركة لمجموعات من الأمريكيين إلى بوابات مطار كابل.

وكشف أحد المسؤولين أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية أقامت "بوابة سرية" في المطار وأنشأت "مراكز اتصال" لتوجيه الأمريكيين خلال عملية الإجلاء.

وقال المسؤولون إنه تم إخطار الأمريكيين بالتجمع عند "نقاط محددة مسبقا" بالقرب من المطار حيث ستجمع "طالبان" الأمريكيين، وتتحقق من أوراقهم الثبوتية واقتيادهم لمسافة قصيرة إلى بوابة تديرها القوات الأمريكية.

وبين أحد المسؤولين إن "مهام حراسة طالبان تمت عدة مرات في اليوم الواحد"، مشيرا إلى أن "إحدى نقاط التجمع الرئيسية كانت في مبنى وزارة الداخلية خارج بوابات المطار مباشرة حيث كانت القوات الأمريكية قادرة بسهولة على مراقبة اقتراب الأمريكيين".

وليلة الثلاثاء أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان عبر مطار كابل الدولي وانتقلت السيطرة على المطار إلى "طالبان".

من جانبه قال الرئيس الأمريكي إن إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان، كان أفضل سبيل لحماية الجنود الأمريكيين، وتأمين خروج المدنيين الراغبين من هناك.

المصدر: CNN + RT