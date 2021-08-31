إستونيا.. البرلمان ينتخب رئيسا جديدا البلاد

قال المكتب الصحفي لبرلمان إستونيا، إنه تم انتخاب ألار كاريس مدير المتحف الوطني الإستوني، رئيسا للجمهورية في الجولة الثانية من التصويت في البرلمان.

في الجولة الثانية بقي كاريس المرشح الوحيد لمنصب رئيس الدولة، على الرغم من أن لجنة الانتخابات أعلنت أنه يمكن للنواب تسمية مرشحين آخرين، قبل بدء الجولة الثانية، عن طريق جمع 21 توقيعا، لكن النواب لم ينتهزوا هذه الفرصة.

وللفوز، كان على المرشح أن يحصل على ثلثي أصوات النواب، أي 68 من أصل 101. وصوت لصالح كاريس 72 عضوا من أعضاء البرلمان.

Директор национального музея Алар Карис стал президентом Эстонииhttps://t.co/FrrZAucU2tpic.twitter.com/oMpHPB9fJt — РИА Новости (@rianru) August 31, 2021

يوم الاثنين الماضي، جرت الجولة الأولى من التصويت، ونال كاريس خلالها 63 صوتا.

ولد كاريس في 26 مارس 1958 في مدينة تارتو. وتخرج من كلية الطب البيطري بالأكاديمية الإستونية للزراعة عام 1981. بعد ذلك درس في جامعات ألمانيا وبريطانيا وهولندا، وهو متزوج ولديه ولدان وابنة.

ينتخب رئيس إستونيا لمدة خمس سنوات.

المصدر: نوفوستي