المكسيك.. مصرع 5 عمال بناء بسقوط رافعة

لقي 5 عمال بناء مصرعهم وأصيب اثنان آخران في ولاية مكسيكو سيتي بالمكسيك، حيث سقطت عليهم رافعة تحمل قضبان حديد التسليح في موقع لأعمال الطرق.

وقالت مديرة إدارة الحماية المدنية والإطفاء في بلدية ايكاتيبيك فيكتوريا أرياغا: "الرافعة كانت تقوم بتحميل التركيبات الحديدية، ولسبب ما تبين أنها كانت محملة أكثر من اللازم.. الرافعة سقطت على 5 عمال ماتوا للأسف، وأصيب شخصان آخران بجروح".

وأشارت إلى أن المأساة وقعت أثناء بناء جسر علوي على الطريق الذي يربط الطريق السريع من بلديات تيكسكوكو إلى ليتشيريا في غرب المكسيك.

وأوضحت أن العمال كانوا يقومون بتركيب حديد التسليح بطول 30 مترا للهيكل الداعم لجسر الطريق.

ويتم تنفيذ أعمال البناء من قبل حكومة ولاية المكسيك، التي قامت بتصميم المسار لتسهيل الوصول إلى المطار الدولي قيد الإنشاء في قاعدة سانتا لوسيا العسكرية.

المصدر: "نوفوستي"