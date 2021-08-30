"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على مطار كابل

أكد تنظيم "داعش"، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن هجوم صاروخي طال مطار العاصمة الأفغانية كابل، وجاء ذلك عبر موقع "ناشر نيوز" التابع للتنظيم على "تليغرام".

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وقال التنظيم: "بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة مطار كابل الدولي، بستة صواريخ (كاتيوشا)، وكانت الإصابات محققة".

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولا أمريكيا كان قد كشف لـ"رويترز" في وقت سابق، أن "أنظمة دفاعية اعترضت ما يصل إلى خمسة صواريخ أطلقت صوب مطار كابل في وقت مبكر من صباح اليوم".

المصدر: "رويترز"