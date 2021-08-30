المكسيك.. 6837 إصابة و259 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد أنها سجلت 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة.
وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و335700 وإجمالي الوفيات إلى 258165.
وصنع باحثون من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM) كمامة تبطل وجود فيروس SARS-CoV-2 من خلال طبقاته المكوّنة من النحاس والفضة.
وذكر الباحثون أنه "عند ملامسة طبقة النانو النحاسية الفضية، ينكسر غشاء SARS-CoV-2 ويتلف الحمض النووي الريبوزي الخاص به".
وعند استخدام المعدنين معا "تتشكل طبقة نانوية وتوفر حماية مزدوجة ضد الفيروسات والبكتيريا"، وفقا لبيان الجامعة.
المصدر: وكالات
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