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مصرع شاب بسبب الأعاصير في المكسيك

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مصرع شاب بسبب الأعاصير في المكسيك
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آثار الاعصار في المكسيك
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أعلن رئيس ولاية خاليسكو المكسيكية إنريكي ألفارو أن رجال الإنقاذ عثروا على جثة شاب اختفى بعد الإعصار.

وكتب ألفارو على "تويتر": "تم العثور على الشاب ميتا الذي قتل إثر انهيار جزئي لفندق".

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى مقتل 8 أشخاص بإعصار غريس في المكسيك.

المصدر: RT

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