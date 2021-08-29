مصرع شاب بسبب الأعاصير في المكسيك

أعلن رئيس ولاية خاليسكو المكسيكية إنريكي ألفارو أن رجال الإنقاذ عثروا على جثة شاب اختفى بعد الإعصار.

وكتب ألفارو على "تويتر": "تم العثور على الشاب ميتا الذي قتل إثر انهيار جزئي لفندق".

Como les informé, ayer por la noche, en Puerto Vallarta, durante el paso del huracán #Nora, desaparecieron un menor y una mujer. El @GobiernoJalisco y el municipio activaron una célula del grupo USAR para su búsqueda. Lamentablemente, el menor ha sido localizado sin vida. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 29, 2021

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى مقتل 8 أشخاص بإعصار غريس في المكسيك.

المصدر: RT