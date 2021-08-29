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سياسي إسرائيلي: حاكم عربي معرض للاغتيال أو لانقلاب على حكمه في الأشهر المقبلة

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سياسي إسرائيلي: حاكم عربي معرض للاغتيال أو لانقلاب على حكمه في الأشهر المقبلة
RT
إيدي كوهين
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نشر إيدي كوهين السياسي والإعلامي الإسرائيلي المقرب من حكومة تل أبيب تغريدة قال فيها إن حاكما عربيا سيتعرض للاغتيال أو محاولة اغتياله أو الانقلاب على حكمه في الأشهر المقبلة.

وأضاف في تغريدته أن الحاكم العربي يعلم أنه سيتعرض لتلك الأزمة ويشعر بذلك.

وعقب دقائق من نشره للتغريدة السابقة، رد على تغريدة نشرها مئير مصري أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس التي قال فيها إن إسرائيل إلى جانب المغرب ظالما أو مظلوما.

وأكد كوهين موقف إسرائيل الداعم للحكومة المغربية في جميع الأوقات.

وقال ردا على تغريدة بشأن الأزمة الجزائرية المغربية: "المغرب لم يظلم أحدا ولا يظلم أحدا ولن يظلم أحدا".

المصدر: وكالات

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