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فرنسا.. إصابة 13 شرطيا خلال مظاهرات في مرسيليا

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فرنسا.. إصابة 13 شرطيا خلال مظاهرات في مرسيليا
Reuters SARAH MEYSSONNIER
عناصر الشرطة الفرنسية
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أعلنت الشرطة الفرنسية أن 13 شرطيا أصيبوا خلال احتجاجات ضد التصاريح الصحية الخاصة بكورونا في مدينة مرسيليا.

وجاء في بيان للشرطة على "تويتر: "خلال مظاهرات مرسيليا تعرض 13 شرطيا لإصابات مختلفة، كما تم اعتقال 3 أشخاص على خلفية أعمال مرتبطة بالعنف".


وذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزارة الداخلية أن حوالي 160 ألف شخص شاركوا السبت في مظاهرات نظمت في البلاد احتجاجا على التصاريح الصحية.

وأصبحت التصاريح الصحية في فرنسا اعتبارا من الـ9 من أغسطس الجاري إلزامية لارتياد المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق الكبيرة، وللسفر بالطائرة وقطارات المسافات الطويلة.

وتفترض الوثيقة مرور دورة كاملة من التطعيم ضد "كوفيد – 19"، واختبارا سلبيا لعدوى الفيروس التاجي أو تأكيدا على الشفاء من المرض.

المصدر: "نوفوستي"

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