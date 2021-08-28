فرنسا.. إصابة 13 شرطيا خلال مظاهرات في مرسيليا

أعلنت الشرطة الفرنسية أن 13 شرطيا أصيبوا خلال احتجاجات ضد التصاريح الصحية الخاصة بكورونا في مدينة مرسيليا.

وجاء في بيان للشرطة على "تويتر: "خلال مظاهرات مرسيليا تعرض 13 شرطيا لإصابات مختلفة، كما تم اعتقال 3 أشخاص على خلفية أعمال مرتبطة بالعنف".

#SécuritéRoutière | 🚗 Le dernier week-end d'août est souvent chargé sur les routes.

L'attention est de mise si vous prenez le volant.

👉Restez vigilants avec le port de la ceinture@RoutePlusSure vous accompagne sur votre trajet avec des conseils pour la sécurité de tous ! ⬇️ https://t.co/qrsmH2Yngo — Préfecture de Police (@prefpolice) August 28, 2021



وذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزارة الداخلية أن حوالي 160 ألف شخص شاركوا السبت في مظاهرات نظمت في البلاد احتجاجا على التصاريح الصحية.

وأصبحت التصاريح الصحية في فرنسا اعتبارا من الـ9 من أغسطس الجاري إلزامية لارتياد المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق الكبيرة، وللسفر بالطائرة وقطارات المسافات الطويلة.

وتفترض الوثيقة مرور دورة كاملة من التطعيم ضد "كوفيد – 19"، واختبارا سلبيا لعدوى الفيروس التاجي أو تأكيدا على الشفاء من المرض.

المصدر: "نوفوستي"