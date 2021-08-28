بولسونارو: لا بديل أمامي عن الفوز في الانتخابات سوى الموت أو السجن

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إنه أمام ثلاثة خيارات هي الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو الموت، أو السجن.

وأضاف خلال اجتماع لزعماء إنجيليين: "أمامي ثلاثة خيارات لمستقبلي وهي أن يتم اعتقالي أو قتلي أو النصر".

وقال في وقت لاحق أن الخيار الأول غير وارد... "لن يهددني أي شخص على وجه الأرض".

وجاءت تصريحات بولسونارو بعد أن شكك في نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل وهدد بعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ويحلّ بولسونارو في المركز الثاني بعد الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في معظم استطلاعات الرأي.

المصدر: رويترز