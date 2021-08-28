موفدنا إلى أفغانستان: سماع دوي انفجارين عنيفين في كابل
Reuters
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أفاد موفدنا إلى أفغانستان بسماع دوي انفجارين عنيفين في كابل لم يتم التأكد من طبيعتهما بعد.
وضرب تفجيران الخميس الماضي، مطار العاصمة الدولي مخلفين العشرات من القتلى والجرحى.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول طبي محلي قوله، إن "عدد الأفغان الذين قتلوا في التفجير الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش، يقترب من 200 شخص، كما أدى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا".
وحذر زعماء غربيون بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا من أن تنظيم "داعش" يسعى لشن هجماته على مطار كابل.
المصدر: RT
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