نقوش معادية للسامية على جدار مقبرة في الألزاس شمال شرق فرنسا

أعلنت الإدارة المحلية لمنطقة الألزاس في شمال شرق فرنسا، السبت، عثورها على العديد من النقوش المعادية للسامية على الجدار الخارجي لمقبرة المنطقة.

وقالت الإدارة في بيان لها: "عثر على علامات معادية للسامية هذا الصباح على الجدار الخارجي لمقبرة روفاش في إقليم الراين الأعلى، وكذلك على جدار حظيرة متاخمة".

وأضاف البيان: "شاهد موظف بلدي من الطريق عبارة (الموت لليهود) مرفقة برسم قنبلة مرئية، وأن هناك تحقيقات جارية بالحادث".

ووفقا لصحيفة "لالزاس" المحلية، أزيلت الكتابات بعد أخذ عينات، كما قدم رئيس البلدية شكوى بالأمر.

وجاء في الشكوى: "يدين محافظ الراين الأعلى لويس لوجييه بأشد العبارات هذه النقوش البغيضة.. معاداة السامية وكل أشكال الكراهية الأخرى لا مكان لها في جمهوريتنا".

وخلال عام واحد، من نهاية 2018 حتى نهاية عام 2019، تم انتهاك 240 قبرا عبر تغطيتها بعلامات ترمز إلى النازيين الجدد، في ثلاث مقابر يهودية في الألزاس، فيما لم يعرف بعد مرتكبو هذه الأعمال التخريبية.

المصدر: "أ ف ب"