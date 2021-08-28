الآلاف يتظاهرون في برلين ضد قيود كورونا

نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع برلين اليوم السبت للاحتجاج على إجراءات الحكومة الخاصة باحتواء فيروس كورونا، على الرغم من الحظر المفروض على التجمع.

وحظرت الشرطة تسع مظاهرات مقررة اليوم ، بما في ذلك واحدة من حركة "كفير دنكر" (أصحاب الفكر المختلف) ومقرها شتوتغارت، وهي أبرز حركة مناهضة للإغلاق في ألمانيا. وقضت محكمة بالموافقة على السماح باحتجاج واحد يومي السبت والأحد من المقرر أن يشارك فيه 500 شخص.

WOW - Schaut nach BERLIN



DEMO gegen POLITISCHEN-CORONA-IRRSINN!



❤️Gemeinsam für ein freies Deutschland - für die FREIHEIT!❤️



Video von Karmen Pedaru @pedaru_karmenpic.twitter.com/CLz2nhvHvj — Elisa S. Suter 🌸 (@AletheiaHappy) August 28, 2021

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وانتشر ما يزيد على 2000 شرطي في أنحاء العاصمة الألمانية.

وفي الوقت نفسه اجتذب احتجاج مضاد باسم "قطار الحب"، رافقته موسيقى تكنو، حشدا كبيرا من مؤيدي القيود الحكومية لكبح انتشار الوباء.

يأتي احتجاجا السبت وسط جدل في ألمانيا حول ما إذا كان سيتم فرض قيود على الأشخاص غير المطعمين، وكيفية تنفيذ ذلك، وهي مسألة باتت أكثر إلحاحا مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة اليومية بالفيروس.

وخرجت احتجاجات مماثلة في برلين مستهل أغسطس، تخللتها اشتباكات مع الشرطة التي اعتقلت المئات.

المصدر: "أسوشيتد برس"



