انفجار زورق في ميناء بجنوب فرنسا

قالت قناة "فرانس 3" التلفزيونية، إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح وحروق، نتيجة انفجار وقع على متن زورق في ميناء بجنوب فرنسا.

ووفقا للقناة، انفجر الزورق الذي يبلغ طوله حوالي 10 أمتار، بعد إعادة التزود بالوقود والإبحار من رصيف في بلدة هييير.

وحسب المعلومات الأولية، قد يكون سبب الحادث، تراكم أبخرة الوقود الموجودة في القمرة وانفجارها بعد تشغيل المحرك.

⚠️ INFORMATION IMPORTANTE ⚠️



Une violente explosion s’est produite ce matin sur un bateau alors qu’il venait de quitter la station d’avitaillement du port St Pierre.

Quatre personnes ont été évacuées vers l’hôpital dont une femme d’une cinquantaine d’années en urgence absolue. pic.twitter.com/5SVFByABKP — Ville d'Hyères (@villedhyeres) August 28, 2021

ونتيجة للحادث، أصيبت امرأة كانت على الرصيف بحروق جدية وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة. كما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما ورجل يبلغ من العمر 50 عاما كانا على متن الزورق. ولم يصب راكب آخر، كان على متن الزورق.

من جانبه، أكد مكتب عمدة البلدة على صفحته في تويتر، وقوع الحادث، وقال إنه بحسب البيانات الأولية، لم يتم تسجيل تلوث الحوض المائي بعد الانفجار. لكن تم إغلاق محطة الوقود مؤقتا.

المصدر: تاس