جبهة التغيير والوفاق في تشاد: مستعدون للانضمام إلى الحوار الوطني

أعربت جبهة التغيير والوفاق في تشاد، التي تقف وراء تمرد دام وقع هذا العام، عن استعدادها للمشاركة في حوار وطني اقترحه رئيس البلاد المؤقت محمد إدريس ديبي.

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وقال المتحدث باسم جبهة التغيير والوفاق أمس الجمعة: "إذا كانت هناك مبادرات سلمية لبناء تشاد ديمقراطية جديدة تخلو من الديكتاتورية والمصادرة المطلقة للسلطة، فإننا سننضم إليها بالتأكيد".

ورحبت الجماعة المتمردة المتمركزة في ليبيا والتي أعلنت مسؤوليتها عن مقتل الرئيس السابق، الآن بدعوة ديبي إلى إجراء محادثات مع جميع الجهات المعنية، ومن بينها الجماعات المسلحة المعارضة.

وتولى ديبي السلطة في أبريل بعد مقتل والده، الرئيس السابق للبلاد، بينما كان يتفقد قوات تقاتل متمردين عبروا الحدود الشمالية من ليبيا لإنهاء حكمه الذي استمر 30 عاما.

ورفض المجلس العسكري الانتقالي بقيادة ديبي في السابق التفاوض مع الجماعات المتمردة، لا سيما أعضاء جبهة التغيير والوفاق، التي اجتاحت البلاد في أبريل قادمة من قواعدها في ليبيا متجهة جنوبا لتصل على بعد 300 كيلومتر من العاصمة نجامينا قبل أن يبعدهم الجيش.

المصدر: "رويترز"