بريطانيا تعلن إنهاء جهودها للإجلاء من أفغانستان

أعلن قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر، أن القوات البريطانية ستنهي جهودها لإجلاء المدنيين من أفغانستان اليوم السبت.

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وأضاف كارتر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "نقترب من نهاية الإجلاء وهو ما سيحدث خلال اليوم ومن ثم سيصبح من الضروري إخراج قواتنا على متن الطائرات المتبقية".

وتابع قائد القوات المسلحة البريطانية "لم نتمكن من إخراج الجميع وهذا أمر يدمي القلب، تعين اتخاذ بعض القرارات الصعبة على الأرض".

وأعلن وزير الدفاع البريطاني بين والاس، في وقت سابق أن عملية الإجلاء من مطار كابل دخلت المرحلة الأخيرة. وحذر من أن التهديد بشن مزيد من الهجمات حول مطار كابل سيزداد مع الاقتراب من مغادرة البلاد.

المصدر: رويترز