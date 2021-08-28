بيرو.. مقتل 16 عاملا إثر سقوط حافلة من منحدر شاهق

قالت شركة "إم.إم.جي" للتعدين إن حافلة تقل عمالا بجبال الأنديز في بيرو إلى أحد مناجم النحاس، سقطت من منحدر مما أسفر عن مقتل 16 وإصابة اثنين.

وأعلنت الشركة في بيان أن الحادث وقع صباح الجمعة بينما كانت الحافلة تتحرك في منعطف شديد عبر منطقة كوتابامباس في إقليم أبوريماك في بيرو، حيث يقع المنجم.

وأضافت الشركة أن السلطات تحقق في سبب الحادث وأبدت استعدادها للتعاون.

ومثل هذه الحوادث ليست نادرة في بيرو إذ تمتد سلسلة جبال الأنديز بطول البلاد وتمر بها طرق مروعة تطل على منحدرات شاهقة.

المصدر: رويترز