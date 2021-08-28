روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى هايتي بعد كارثة الزلزال

قال السفير الروسي لدى فنزويلا وجمهورية هايتي سيرغي ميليك باغداساروف، إن روسيا قدمت مساعدات إنسانية إلى هايتي.

وأضاف السفير، في تغريدة على "تويتر": "وصلت الطائرة الأولى التي تحمل مساعدات إنسانية من روسيا إلى هايتي".

وأشار السفير، إلى أن المساعدات الروسية المذكورة، تتألف من وحدات طبية.

Llegó a #Haití el primer avión ✈ con ayuda humanitaria desde Rusia 🇷🇺

El Consul Honorario W.Lemke junto con los representantes de @pahowho entregó a la parte haitiana los módulos médicos.#RusiaAyudapic.twitter.com/HSyw6pgYLS — EMB₽V_Sergio (@EmbSergio) August 27, 2021

في 14 أغسطس، ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة المنطقة المقابلة لسواحل هايتي. وتجاوز عدد الضحايا 2.2 ألف شخص، وتقدر أضرار الكارثة بما لا يقل عن 1.12 مليار دولار.

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ووفقا لتقديرات اليونيسف، تضرر من هذه الكارثة الطبيعية حوالي 1.2 مليون شخص في البلاد، من بينهم 540 ألف طفل.

المصدر: نوفوستي