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لقاح صيني جديد يظهر فعالية كبيرة بنسبة 82% ضد كوفيد-19

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لقاح صيني جديد يظهر فعالية كبيرة بنسبة 82% ضد كوفيد-19
Reuters
لقاح صيني جديد يظهر فعالية كبيرة بنسبة 82% ضد كوفيد-19
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أظهر لقاح جديد ضد كورونا طورته شركة "تشونغتشينغ زيفي" الصينية للمنتجات الحيوية، فعالية بنسبة 81.76% ضد الإصابات الشديدة بكوفيد-19، ما يعزز جهود البلاد لتلقيح كل سكانها.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء نقلا عن الشركة يوم الجمعة أن المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح المسمى "زد إف 2001" أظهرت كفاءة بنسبة 92.93% ضد سلالة ألفا ونحو 78% ضد دلتا الشديدة العدوى.

ولم تكشف الشركة ما إذا كانت هذه النسب للحالات الشديدة أم لكل الإصابات ذات الأعراض وبينها الإصابات الخفيفة.

وأضافت الشركة أنه لم يدخل أي من الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرعاية المركزة أو توفوا.

وتستند النتائج على تحليل مؤقت لـ221 إصابة في الدراسة اشتملت على 28 ألفا و500 شخص.

يشار إلى أن لقاح "زيفي" هو الخامس الذي يطور داخل الصين بالتعاون مع معهد علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الصينية للعلوم، وهو أعلى هيئة للأبحاث العلمية في البلاد.

المصدر: وكالات

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