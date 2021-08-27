اليونان تتهم تركيا بخرق مجالها الجوي
Reuters Marko Djurica
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أعلنت اليونان أن مقاتلتين من طراز "إف-16" تابعتين لسلاح الجو التركي خرقتا مجالها الجوي صباح اليوم الجمعة.
وذكرت هيئة الأركان العامة اليونانية أن هتين المقاتلتين دخلتا منطقة معلومات الطيران (FIR) الخاصة بأثينا دون تقديم خطة طيران وحلقتا فوق جزيرتي أنثوبوفاغوي وماكرونيسي التابعتين لأرخبيل فورني شرق بحر إيجه.
وتابعت هيئة الأركان اليونانية أن مقاتلات تابعة لها اعترضت الطائرتين التركيتين "بالتوافق مع قواعد الاشتباك الدولية".
ويأتي ذلك على خلفية التوترات المستمرة بين الدولتين الجارتين بسبب مناطق بحرية متنازع عليها بينهما في شرق المتوسط.
المصدر: Kathimerini
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