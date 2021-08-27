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حريق ضخم يلتهم برجا سكنيا شاهقا في الصين (فيديو)

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حريق ضخم يلتهم برجا سكنيا شاهقا في الصين (فيديو)
Reuters
صورة من الأرشيف
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اندلع حريق ضخم في مبنى سكني شاهق في مدينة داليان شمال شرقي الصين صباح اليوم الجمعة.

وقالت السلطات المحلية إن الحريق نشب في إحدى الشقق في الطابق الـ19، قبل أن ينتشر بعد فترة من الوقت إلى مختلف أطراف المبنى الذي تسكنه 419 عائلة (818 شخصا).

وذكرت السلطات أنه لم ترد فور اندلاع الحريق معلومات عن وجود مصابين أو عالقين في المبنى.

ويشارك في إخماد النيران 68 عربة إطفاء و366 إطفائيا.

المصدر: وكالات

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