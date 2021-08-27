حريق ضخم يلتهم برجا سكنيا شاهقا في الصين (فيديو)

اندلع حريق ضخم في مبنى سكني شاهق في مدينة داليان شمال شرقي الصين صباح اليوم الجمعة.

وقالت السلطات المحلية إن الحريق نشب في إحدى الشقق في الطابق الـ19، قبل أن ينتشر بعد فترة من الوقت إلى مختلف أطراف المبنى الذي تسكنه 419 عائلة (818 شخصا).

وذكرت السلطات أنه لم ترد فور اندلاع الحريق معلومات عن وجود مصابين أو عالقين في المبنى.

ويشارك في إخماد النيران 68 عربة إطفاء و366 إطفائيا.

China:The fire in Dalian Kaixuan International Building pic.twitter.com/sOqJf5b6fs — handsm (@handsm54350947) August 27, 2021

UPDATE: Building partially affected by a large fire in Dalian City, China. Residents have been evacuated



More: https://t.co/C396wLNznFpic.twitter.com/Tebpfh2XjV — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 27, 2021

China:The fire in Dalian Kaixuan International Building pic.twitter.com/sOqJf5b6fs — handsm (@handsm54350947) August 27, 2021

المصدر: وكالات