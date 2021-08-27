أردوغان يزور ضريح أول رئيس للبوسنة والهرسك

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة إلى البوسنة والهرسك في زيارة رسمية يلتقي خلالها أعضاء المجلس الرئاسي.

الرئيس أردوغان يصل البوسنة في زيارة رسميةhttps://t.co/6ETXid2jqMpic.twitter.com/uilwkOsdNT — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) August 27, 2021

وكان في استقباله بمطار سراييفو الدولي كل من وزير الأمن البوسني سلمو تيشكوتيتش، ورئيس بلدية سراييفو بنيامين كاريتش، والسفير التركي صادق بابور غرغين.

ويرافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرا الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والتجارة محمد موش، إضافة لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن.

هذا ونشرت رئاسة الجمهورية التركية عبر "تويتر" صورا لأردوغان خلال زيارة ضريح أول رئيس للبوسنة، علي عزت بيغوفيتش.

الرئيس أردوغان يزور ضريح المرحوم علي عزت بيغوفيتش أول رئيس للبوسنة والهرسك. pic.twitter.com/yxQka2DHlj — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) August 27, 2021

هذا وسيفتتح في وقت لاحق مسجد "باش تشارشي" الذي تكفلت مديرية الأوقاف التركية العامة بترميمه.

كما سيلتقي خلال الزيارة مع رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة زيليكو كومشيتش، وعضوي المجلس شفيق جعفروفيتش، وميلوراد دوديك، ويعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا عقبها.

المصدر: "الأناضول"