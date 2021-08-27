ألمانيا تكمل عمليات الإجلاء من أفغانستان وتسحب قواتها بالكامل

أعلنت ألمانيا أن جميع عسكرييها غادروا أفغانستان بعد استكمال عمليات الإجلاء من مطار كابل.

وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارنباور، على حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة، خلال زيارتها إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، عن امتنانها للعسكريين الألمان الذين شاركوا في عمليات الإجلاء من كابل، مؤكدة أن جميعهم عادوا بسلامة من أفغانستان.

Gemeinsam mit der Wehrbeauftragten @EvaHoegl, dem @BundeswehrGI und dem Vorsitzenden des @DBwV bin ich in Taschkent, um unseren Soldatinnen & Soldaten zu danken. Sie sind alle sicher aus Kabul zurück. Ihr herausragender Einsatz macht uns stolz. pic.twitter.com/57t5ATy7zS — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) August 27, 2021

وأفادت وكالة "رويترز" بأن آخر رحلة مدنية ألمانية تقل مواطنين أفغانا فروا من وطنهم بعد استيلاء حركة "طالبان" على الحكم هناك هبطت اليوم في فرانكفورت، فيما غادرت آخر طائرة عسكرية ألمانية تشارك في عمليات الإجلاء كابل إلى طشقند أمس.

المصدر: RT + "رويترز"