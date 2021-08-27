برلسكوني يدخل المستشفى مجددا

نقل رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو برلسكوني إلى مستشفى "سان رافاييلي" في ميلانو مساء أمس الخميس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".



ونقلت الوكالة عن مصدر من حزب برلوسكوني "فورزا إيطاليا"، قوله إنه "كان لا بد من دخوله المشفى لإجراء فحص سريري شامل"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وكان برلسكوني (84 عاما) يدخل المستشفى بين حين وآخر منذ إصابته بفيروس كورونا فى سبتمبر الماضى، وقال وقتها إن ذلك كان "أخطر تحد" في حياته.

وخضع رجل الأعمال الملياردير، الذي ترأس الحكومة أربع مرات، لعملية جراحية في القلب عام 2016 ونجا أيضا من سرطان البروستاتا.

وتم إدخاله إلى المستشفى آخر مرة في مايو، عندما أمضى خمسة أيام في "سان رافاييلي".

المصدر: "رويترز"