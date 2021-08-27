السفير الروسي لدى واشنطن: يجب مضاعفة جهود مكافحة الإرهاب

دعا السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إلى مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بعد الهجوم على مطار كابل.

وقال أنطونوف في بيان له: "أود أن أقدم التعازي الصادقة لذوي الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف أن "الإرهاب هو شر لا مكان له على سطح الأرض. ولا يمكن الانتصار عليه إلا بتوحيد الجهود. ويجب مضاعفة الجهود الدولية المشتركة لتتخلص البشرية من هذه العدوى".

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يذكر أن هجوما مزدوجا استهدف مطار كابل وفندقا قريبا منه يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 13 عسكريا أمريكيا وعشرات المواطنين الأفغان، إضافة إلى إصابة أكثر من 150 آخرين بجروح.

وترجح واشنطن وقوف تنظيم "داعش" الإرهابي وراء الهجوم، وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بملاحقة المسؤولين عنه "أينما كانوا".

المصدر: نوفوستي