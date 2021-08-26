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فرنسا.. ترشّح ميشيل بارنييه للانتخابات الرئاسية

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فرنسا.. ترشّح ميشيل بارنييه للانتخابات الرئاسية
Reuters POOL
السياسي الفرنسي ميشيل بارنييه
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أعلن مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق الذي كلّف بملف خروج بريطانيا من التكتل ميشيل بارنييه، أنه سيشارك في الانتخابات التمهيدية استعدادا للانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل.

وقال في تصريحات لتلفزيون "تي.إف1" الفرنسي: "في تلك الأوقات الحالكة، اتخذت قرارا بالترشح للرئاسة الفرنسية لأصبح رئيسا لفرنسا متصالحة".

وشكل بارنييه في فبراير الماضي حزبا سياسيا تحت اسم "وطنيون وأوروبيون"، مما أثار التكهنات بشأن ترشحه لانتخابات العام المقبل.

ولم تختر الأحزاب الفرنسية الرئيسية المنتمية ليسار الوسط ويمين الوسط مرشحيها بعد.

وتظهر استطلاعات الرأي أن "السياسية المنتمية لأقصى اليمين مارين لوبان ستواجه على الأرجح الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في الجولة النهائية من الانتخابات في 2022".

المصدر: "رويترز"

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